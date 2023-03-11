15 миллионов рублей выделили на ремонт школы в Фокино

Детская школа искусств в Фокино. Фото: администрация ЗАТО городского округа.

Около 15 миллионов рублей направили по нацпроекту на модернизацию школы в Фокино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о детской школе искусств. В 2021 году здесь уже отремонтировали ливневую дренажную систему, привели в порядок подвальные помещения и кабинеты внутри учреждения. Зданию, к слову, 70 лет. С момента, как его возвели, капитального ремонта постройка не видела. В периоды дождей подтапливается спортивный зал, расположенный в подвальном помещении. Там дети обычно занимаются хореографией. Власти пообещали, что в 2023 году проблема будет решена.

Также в планах гидроизолировать наружные и внутренние стены здания, а также отштукатурить их и покрасить. Тогда школу, безусловно, станет уютнее и комфортнее, а заниматься здесь можно будет без перерыва из-за непогоды.

Два года назад в школе искусств за счет федерального и краевого бюджета появились рояль и баян, современное оборудование для хореографического и художественного отделений, интерактивные панели и доски, а также компьютерная техника и звуковое оборудование. Специальной литературой пополнился и библиотечный фонд учреждения.

Начальник отдела культуры администрации ЗАТО Фокино Ирина Порунова сообщила, что окончания ремонта все ждут с нетерпением. Теперь залы смогут использоваться не только для уроков, но и для проведения мероприятий, концертов.

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