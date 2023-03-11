«Автобус затрясло, двери лопнули»: что произошло на популярном автобусном маршруте во Владивостоке

Все случилось в районе улицы Бурачка. Фото: КП – Владивосток

Совсем уж необычно ЧП случилось во Владивостоке в выходной день. По неизвестным пока причинам стеклянные двери общественно транспорта лопнули прямо во время поездки. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как говорят очевидцы, все случилось в районе улицы Бурачка. Когда общественный транспорт, следующий по маршруту №15, уже подъезжал к остановке, произошло что-то непонятное.

– Автобус затрясло, и двери просто лопнули, – рассказала корреспонденту «КП – Владивосток» одна из пассажирок.

Стеклянные задние двери треснули и тысячи осколков рухнули на землю. В этот момент, кстати, в салоне авто было немноголюдно. Оно и понятно – выходные, студентов, среди которых более популярен этот маршрут, мало. Тех, кто был в автобусе, сразу же высадили. По предварительной информации, никто не пострадал.

Что стало причиной произошедшего – теперь предстоит выяснить специалистам.

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