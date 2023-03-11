«Автобус затрясло, двери лопнули»: что произошло на популярном автобусном маршруте во Владивостоке

Все случилось в районе улицы Бурачка.
Фото: КП – Владивосток
Совсем уж необычно ЧП случилось во Владивостоке в выходной день. По неизвестным пока причинам стеклянные двери общественно транспорта лопнули прямо во время поездки. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как говорят очевидцы, все случилось в районе улицы Бурачка. Когда общественный транспорт, следующий по маршруту №15, уже подъезжал к остановке, произошло что-то непонятное.
– Автобус затрясло, и двери просто лопнули, – рассказала корреспонденту «КП – Владивосток» одна из пассажирок.
Стеклянные задние двери треснули и тысячи осколков рухнули на землю. В этот момент, кстати, в салоне авто было немноголюдно. Оно и понятно – выходные, студентов, среди которых более популярен этот маршрут, мало. Тех, кто был в автобусе, сразу же высадили. По предварительной информации, никто не пострадал.
Что стало причиной произошедшего – теперь предстоит выяснить специалистам.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Приморье защитили от угольной пыли
Рассказываем о новой технологии
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.