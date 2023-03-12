В Приморье снег будет идти весь день. Фото: Павел ПАТРИКЕЕВ

12 марта Приморье остается во власти активного циклона. Днем на территории края ожидается сильный снегопад, в отдельных районах ожидаются осадки с количеством 20 миллиметров и более. Этим утром приморцы увидят за окном настоящую снежную сказку, однако, на дорогах стоит быть куда внимательнее. Также синоптики обещают ветер до 20 метров в секунду.

Во Владивостоке температура 0°C…-4°C. Идет снег, на улице сильный ветер, до 14 метров в секунду.

В Уссурийске температура находится от -5°C до 3°C. Снегопад продолжится до утра 13 марта. Порывы ветра достигают 9 метров в секунду.

В Находке дождливая погода, столбики термометров покажут от -2°C до 5°C. Ветер 4 метра в секунду.

Напомним, из-за снежного циклона в Приморье объявили штормовое предупреждение. За 12 и менее часов выпадет около 6-17 миллиметров, при смешанных осадках – 15-25 миллиметров, в некоторых районах – до 20 миллиметров.

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