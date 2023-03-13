Обычно погода во Владивостоке 13 марта была холодной. Фото: КП – Владивосток

В понедельник, 13 марта, Приморье окажется во власти фронтальных разделов. Синоптики обещают краю небольшой, а местами и умеренный снег, на северо-восток обрушатся сильные осадки. Но дорогах гололедица и снежный накат. Ветер возьмет направление с северо-запада и запада, умеренный до сильного. Температура воздуха -6...+2°C. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице облачно, но с прояснениями. На дорогах все также сохраняется гололедица. Осадков сегодня не ожидается, ветер сильный северо-западный. Температура воздуха в течение дня минусовая: от 3 до 1 градуса.

В соседнем Уссурийске немного теплее: 0...-2°C. Также переменно облачно. Умеренный ветер возьмет направление с севера и северо-запада.

В Находке до одного градуса тепла, умеренный до сильного северный и северо-западный ветер, преимущественно без осадков. На дорогах также сохраняются гололедица и снежный накат.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 13 марта была холодной.

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