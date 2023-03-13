Поиски двух пропавших во Владивостоке подростков прекращены

О пропавших стало известно 8 марта. Фото: ИВАНОВА Диана

Поиски ребят, которые пропали во Владивостоке еще 8 марта, частично прекращены. Двух из трех беглецов удалось найти. Местонахождение третьего парня пока неизвестно. Об этом сообщили волонтеры «ПримПоиска». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что поиски в отношении двух из трех детей завершились, сообщили волонтеры поискового сообщества. На ориентировках появились долгожданные надписи: «Найдены! Живы!». По традиции подробности не озвучиваются.

Напомним, что о пропавших стало известно накануне. 8 марта трое ребят самовольно покинули территорию социально-реабилитационного центра во Владивостоке «Парус надежды». Что стало причиной такого поступка – неизвестно. Рамиля С. и Кирилла П. удалось обнаружить, поиски 17-летнего Максима Перебоева продолжаются.

Ориентировка на Максима. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Всех, кто может знать местонахождение подростка, просят обращаться к волонтерам или напрямую в полицию.

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