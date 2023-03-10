Третьи сутки во Владивостоке ищут пропавших без вести подростков

Волонтеры просят помощи в поисках детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трех пропавших подростков разыскивают во Владивостоке. Максим П., Кирилл П., Рамиль С. 8 марта около 13:30 ушли из СРЦН «Парус надежды», до сих пор об их местоположении ничего неизвестно. Волонтеры Примпоиска опубликовали ориентировку на подростков.

Максиму 17 лет, рост около 170 сантиметров, телосложение плотное, темные волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в серую куртку с капюшоном, такого же цвета кроссовки, темные штаны.

Ориентировка на Максима. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Кириллу 14 лет, рост примерно 150 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, глаза карие. На нем была темно-синяя куртка и такого же цвета штаны.

Ориентировка на Кирилла. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Рамилю 13 лет, рост 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, карие глаза. В день пропажи был одет в серо-желто-зеленую куртку, темные штаны с белой полоской, черно-коричневые кроссовки, желтую шапку с бубоном.

Ориентировка на Рамиля. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Все, у кого есть информация о подростках, могут позвонить по телефонам: 8-423-238-80-03, 102, 112 (полиция), 8-924-009-92-21, 8-914-721-22-32 (волонтеры).

Напомним, что 8 марта также пропали два подростка из Находки. Мальчики ушли из КГОБУ «Коррекционная школа-интернат для детей сирот» и не вернулись.

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