Мишустин раздаст по миллиону семьям за третьего ребенка в Приморье

Выплата предусмотрена только на погашение ипотеки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил выплату в миллион рублей за третьего ребенка и межбюджетный трансферт на эти цели для Приморского края, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, многодетным семьям, в которых с 1 января 2023 года родился третий ребенок, положен миллион рублей для погашения ипотечных кредитов на жилье. Выплата, как уже писала «КП», будет, грубо говоря, состоять из двух частей. 450 тысяч рублей выделяет государственный бюджет (такая мера действует с 2019 года), еще 550 тысяч выплатит региональная казна. В сумме Приморью направят более 457 миллионов рублей на эти цели. Постановление будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Напомним, первые семьи уже получили «миллион за третьего». Чтобы оформить выплату, необходимо подать соответствующее заявление через Госуслуги или в офисе банка-кредитора.

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