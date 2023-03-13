Пишите, чтобы убрать снег: в МЦУ Владивостока обратились к жителям

Снежный покров превысил два десятка сантиметров. Фото: Ярослав ЮРИН

Прошедший снегопад в дальневосточной столице вновь испытал на прочность нервную систему жителей, оперативных служб и «управляек». В связи с этим в МЦУ Владивостока напомнили, что о последствиях осадков можно сообщить в специальном чат-боте в Telegram.

Алгоритм был разработан совместно с Центром управления регионом. Больше всего обращений фиксируют из спальных районов Владивостока – напомним, в мэрии уже отрапортовали об очистке центральных улиц.

– Все данные из чат-бота по неубранному в конкретных микрорайонах Владивостока снегу передают управляющим компаниям, дорожным службам, а также предприятиям и организациям, чтобы они могли планомерно распределять технику и бригады, – уточнили в МЦУ.

Кроме того, пожаловаться можно и на нарушения в работе городского хозяйства – по телефону ЕДДС: 2222-333. Чат-бот же доступен по ссылке. Редакция, в свою очередь, опубликовала актуальные данные о ситуации на дорогах и последствиях снегопада во Владивостоке и Приморье в целом.

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