Техника расчищает трассу в Дальнегорском ГО. Фото: АО «Примавтодор»

Циклон обрушился на Приморье поздним вечером 11 марта. Сначала в крае пошел дождь, затем повалил мокрый снег, который продолжался до трех ночи 13 числа. За это время на регион опустилось рекордное для текущего месяца количество осадков. Весь день в воскресенье кружила метель с ветром до 14 метров в секунду и температурой воздуха до -4°C.

Во Владивостоке выпало 14 сантиметров осадков, пробок не было, дороги почистили вовремя. 154 снегоуборочные машины и 283 сотрудник дорожных служб справились с задачей. В городе произошло несколько ДТП, въезд для фур и проезд для грузовых автомобилей на трассе Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл закрыли. Также для всех автомобилей ограничили движение на улице Капитана Шефнера. Часть светофоров пришлось перевести в мигающий желтый режим.

Мэр Константин Шестаков объявил свободные посещения школ для учеников старших классов, отменил для младших и попросил работодателей перевести сотрудников на удаленку.

368 человек выйдут в течение дня на расчистку Фото: Администрация Владивостока

УТРО 13 МАРТА. ВЛАДИВОСТОК

Вновь началось с сугробов – во Владивостоке и других районах Приморья снегопад не прекращался до 3:30. Пасмурную погоду сменило солнце и несильная вьюга. В то время, как в регионе местами продолжится снег, в столице края борются с его последствиями.

368 человек выйдут в течение дня на расчистку лестниц, переходов, остановок, виадуков и тротуаров во Владивостоке. В мэрии сообщают, что рабочие бригады распределены по всем районам, включая острова Русский и Попова, поселки Трудовое и Береговое.

НА ДОРОГАХ

В городе сохраняются ограничения на проезд для фур и грузовых авто (свыше 5 тонн) – объездная пригород-Патрокл, также для всех машин по-прежнему закрыт спуск на Шефнера. Детские сады и школы работают в дежурном режиме.

Из-за снегопада во Владивостоке не будут штрафовать за неуплату парковки. В «Цифровом Приморье» сообщили, что паркрайты, которые фиксируют нарушения, не выйдут на маршруты. Когда возобновится работа – специалисты расскажут во вторник, 14 марта.

К 6 утра основные городские дороги и проезды были расчищены, отмечает мэрия. Власти просят горожан сегодня не пользоваться автомобилями, отдавая предпочтение общественному транспорту. При этом местные жители говорят, что автобусы ходят с перебоями – попасть из центра в Первомайский район затруднительно, на маршрут не вышел 49-й автобус.

Ночью на региональных дорогах работало 220 снегоуборочных машин, отмечает АО «Примавтодор». На Высокогорском перевале в Дальнегорском городском округе выпало до 50 сантиметров снега. Сейчас перевал закрыт. На месте работают шнекоротер и погрузчики и дежурит полиция. В ближайшее движение планируется открыть снова. Также на перевалах в Арсеньевском и в Чугуевском округе выпало больше 30 сантиметров снега.

В Уссурийске в районе улицы Крестьянская, 26, под тяжестью снега на трассу рухнуло дерево. В этот момент по дороге двигался автомобиль, который едва не оказался придавлен стволом. Во Владивостоке на улице Тухачевского фонарный столб из-за сильного ветра упал на машину.

Столб фонаря упал прямо на автомобиль. Фото: Социальные сети

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

В «Экспресс Приморье» рассказали, что сейчас электротранспорт ходит с небольшой задержкой – до десяти минут. Платформы и ведущие к ним лестницы продолжают очищать от снега. При этом межгород, уверяет ДВЖД, курсирует без сбоев. На некоторых маршрутах количество вагонов увеличено до восьми:

№ 6367 сообщением «Владивосток – Спасск-Дальний» (время отправления 11:01);

№ 6366 сообщением «Спасск-Дальний – Владивосток» (время отправления 16:00);

№ 7307/7308 сообщением «Владивосток – Мыс Чуркин» (время отправления 18:21);

№6315 сообщением «Мыс Чуркин – Надеждинская» (время отправления 19:10);

14 марта электропоезд №6344 сообщением «Надеждинская – Владивосток» (время отправления 07:01) будет курсировать с увеличенным составом.

АВИА И МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

В минтрансе Приморья уточнили, что утром в регионе отменили внутрикраевые авиарейсы из-за неблагоприятных погодных условий.

Также отменены ранние рейсы морского транспорта: в 8:00 на Попова (Босфор Восточный) и в 8:00 на Путятина. Вояж на остров Попова в 17 часов пока в планах осуществить.

АВАРИИ

По данным Госавтоинспекции Владивостока, за время снегопада в ГАИ поступило 69 вызовов о ДТП, в одном из которых пострадали два человека. При этом аварии произошли не только на дорогах.

12 марта из- за непогоды в полдень зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ «Давыдовка-Барабаш-Славянка» в Хасанском районе. По информации приморской прокуратуры, в первые часы происшествия без электричества остались более 30 тысяч абонентов. Через несколько часов энергетики восстановили электроснабжение большей части домов.

Авария произошла на одной из линий электропередач. ФОТО: ДРСК

– Воздушная линия 110 кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка № 1 включена, набирает нагрузку. После завершения энергетиками всех ремонтно-восстановительных работ, линия Давыдовка-Барабаш-Славянка № 2 также будет введена в работу, – отметили в ДРСК, добавив, что работу осложняют неблагоприятные погодные условия и снежные заносы на дорогах.

Утром 13 числа сотрудники ДРСК восстановили электроснабжение основной части потребителей Хасанского района: ночью свет дали в селах Занадворовка, Кравцовка, Барабаш, Овчинниково и Береговое.

Также специалисты фиксируют локальные отключения в Надеждинском районе Приморья и оперативно приступают к восстановлению электроснабжения.

– Электроснабжение большей части потребителей края осуществляется в штатном

ОБНОВЛЕНИЕ 13:13

В минтрансе Приморья рассказали, что снег расчищают на 115 участках ж/д станций – путейская инфраструктура, пассажирские платформы, лестницы. Задействовано 2180 железнодорожников. Работа ведется в три смены. Прошедшей ночью было занято в снегоборьбе более 800 человек.

– В столице Приморья в настоящий момент очищаются от снега и наледи платформы на вокзале Владивосток, станциях Вторая Речка, Угольная, остановочных пунктах Луговая, Третья Рабочая и так далее. Убирают снег на станциях Уссурийск, Ружино, Спасск-Дальний, Артем, Шкотово, Партизанск и другие. Работы еще очень много. Поэтому заранее приносим извинения за доставленные неудобства. Соблюдайте осторожность в местах, где скользко.

ПО ТЕМЕ:

На Владивосток обрушился снегопад: ситуация на дороге, прогноз погоды, ДТП

Рассказываем, что происходит в дальневосточной столице с приходом снежной стихии (подробнее)

Приморцы массово пересаживаются на электрички

Во Владивостоке 13 марта увеличили количество вагонов в пригородных электропоездах (подробнее)

В Приморье для проезда закрыли Высокогорский перевал

Специалисты занимаются расчисткой трассы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.