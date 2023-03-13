Выбивали дверь: оглашены детали тушения костра, который жительница высотки развела в ванной во Владивостоке

Пожарной машине мешал буран. Принтскрин видео.

Накануне, 12 марта, в снежный буран спасателям поступил необычный вызов – согласно сообщениям очевидцев-соседей, женщина развела огонь в квартире на первом этаже. В ГУ МЧС Приморья привели детали тушения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как следует из уточнений ведомства, вызов о пожаре в жилом доме на Майора Филлипова поступил в 20:48. На место направили 7 человек личного состава и одну единицу техники. Из окна квартиры на первом этаже шел дым: чтобы добраться до очага возгорания, спасателям с помощью спецсредств пришлось вскрыть входную дверь. Пожар повредил 3 квадратных метра площади, никто не пострадал.

Как ранее писала «КП», предположительной виновницей местные жители считают женщину. На видеокадрах, предоставленных изданию, она утверждает, что замерзла, из-за чего и решила развести огонь в ванной. Очевидцы предполагают, что ей необходимо пройти принудительное лечение в психиатрическом стационаре. В МЧС Приморья сообщили, дознаватели ведут проверку по факту пожара для установления всех обстоятельств происшествия.

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