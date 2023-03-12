Хозяйка квартиры развела костер в ванной. Фото: принтскрин видео.

Серьезное происшествие, которое вполне могло закончиться трагедией, если бы не бдительные соседи, случилось в новом микрорайоне Владивостока. В многоэтажном доме по адресу Майора Филипова, 7, вспыхнул пожар. При этом устроила его, по предварительным данным, сама хозяйка квартиры. Пока специалисты пытались проехать через запаркованный двор и сугробы, жильцы выламывали дверь и штурмовали балкон в горящей квартире.

Вечер воскресенья в столице Приморья оказался богат на события. В городе не на шутку разыгралась непогода, высота снежного покрова местами достигает 30 сантиметров. И без того сложную дорожную обстановку усугубляют машины, забуксовавшие, брошенные на обочинах, или вовсе посреди дороги или двора. Из-за таких нерадивых автолюбителей едва не разыгралась трагедия в новом ЖК «Изумрудный». Пожарные, спешащие на вызов, попросту не могли проехать к месту ЧП.

Все произошло на первом этаже многоквартирного дома. В новостройке сработала пожарная сигнализация, по коридорам быстро распространился едкий дым, обеспокоенные люди стали выбегать из квартир. По словам очевидцев, в той, откуда и валили черные клубы, проживает не совсем адекватная женщина. Она как ни в чем не бывало спокойно покинула помещение, заперла дверь и отказалась ее открывать. При этом жильцы уверяют, что в разговоре хозяйка заявила, мол просто было холодно, решила погреться, развела костер в ванной. На уговоры пустить в горящее помещение она не реагировала, сотрудники МЧС тем временем пытались проехать к дому, поэтому соседям пришлось действовать быстро и решительно. Несколько человек смогли попасть в квартиру, забравшись через балкон.

– Ребята сами все потушили, но успели надышаться угарным газом, вышли уже через дверь, кашляли сильно, в соседних квартирах есть семьи с детьми. Спасибо мужчинам, предотвратили беду, – благодарят смельчаков жители дома.

По некоторым данным, у владелицы квартиры есть проблемы с психическим здоровьем. Летом женщина ходила в шубе и якобы приставала к детям, представляясь воспитательницей и зазывая их в детский сад. А еще устраивала потоп дома. Словом, соседям не позавидуешь. Они сами задержали пироманку и передали в руки врачей. Не исключено, что женщину отправят на принудительное лечение, если найдут отклонения. Также ей предстоит сдать анализ на алкогольное и наркотическое опьянение.

После осмотра квартиры специалистами, водителю большой пожарной машине пришлось протискиваться через узкий запаркованный двор задним ходом. К счастью, в этот раз обошлось без трагедий. В памяти многих жителей Владивостока навсегда останется пожар в ЖК «Фрегат». Там тоже глобальные проблемы с парковкой и также не могли проехать спасатели. В итоге задохнулись двое детей, а за решеткой оказался молодой человек, котрый неправильно тушил огонь. 23-летний сосед пытался залить горящее масло водой.

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