Во Владивостоке из-за сильного ветра фонарный столб упал на машину

Фонарный столб упал на машину. Фото: Татьяна СОРОКА.

Во Владивостоке вечером 12 марта погода разыгралась не на шутку. Сильный ветер и метель оставили свои последствия, например, на улице Тухачевского, 30 фонарный столб рухнул прямо на припаркованное авто. По словам очевидцев, никого в машине в этот момент не было.

Местные рассказали, что владелец транспорта умудрился вытащить свою «ласточку» из под столба и перепарковать в более безопасное место. Ситуацией заинтересовался муниципальный центр управления администрации Владивостока.

– Как рассказали специалисты, этот столб около дома на ул. Тухачевского, 30 расположен на придомовой территории. Как выяснилось, на нем были размещены провода интернет-провайдеров. Именно провайдеры будут восстанавливать опору под контролем управляющей компании. Для работ необходимо привлекать технику, сейчас решается вопрос о сроках работ, – сообщили в ведомстве.

Напомним, 12 марта на город обрушился мощный снегопад, утром воскресенья снежный покров уже составлял 14 сантиметров. «Комсомолка» рассказала обо всех последствиях антициклона в городе.

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