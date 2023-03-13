В понедельник, 13 марта, край все еще находится во власти циклона. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Покой нам только снится. Именно так говорят метеорологи о погоде в Приморье на ближайшую неделю. По данным портала «Примпогода», передышка между весенними снегопадами все же будет, но кратковременная. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В понедельник, 13 марта, край все еще находится во власти циклона. На западе и юге края снег уже прекратился, на остальной части Приморья все также неспокойно. К ночи, говорят метеорологи, осадки прекратятся, на севере – продолжат идти. За циклоном в край придет похолодание и морозы.

Во вторник, 14 марта, погода наладится, осадков в виде дождей и снега не ожидается. Но это, по мнению специалистов, ненадолго: уже в ночь на среду, 15 марта, в регион вторгнутся новые фронтальные разделы, которые принесут снег. Днем интенсивность и площадь осадков только лишь увеличится. Но эксперты успокоили: такого количества снега, как выпало в Приморье в понедельник, им не достигнуть. Еще одна хорошая новость – с фронтами придет волна тепла, морозы ослабеют, днем в крае станет теплее.

В четверг ночью, 16 марта, снег на большей территории региона закончится, вторгнется новая порция холодов. Минимальная температура воздуха составит -13...-7°С, на побережье -6… 0°С. Максимальная 0...+7°С.

В пятницу, 17 марта, погода вновь будет капризной и неустойчивой, ожидается снег. Температурный фон сильно не изменится – в пределах четверга.

Во Владивостоке всю неделю небольшой мороз, самым холодным будет вторник, 14 марта. В целом, по данным портала «Примпогода», максимальные температуры без резких изменений – 0...+4°C.

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