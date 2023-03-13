В Приморье жесткое ДТП случилось в районе Седанки

Фотографиями с места произошедшего поделились жители в социальных сетях. Фото: dps.control Фото: из социальной сети

В Приморском крае произошло еще одно ДТП, на этот раз в районе Седанки. Водитель не справился с управлением на дороге, его занесло, и машина перевернулась. Никто не пострадал. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фотографиями с места произошедшего поделились жители в социальных сетях. Авария случилась на объездной Седанка – Патрокл. Точно неизвестно, из-за чего водитель не справился с управлением. Возможно, причиной стали скользкие дороги после непогоды в крае. Автомобиль занесло, он перевернулся на бок и остался лежать на дороге. На фото видно, как вокруг столпились люди. Из-за ДТП также образовался небольшой затор, другие машины не могут проехать.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что за сутки во Владивостоке зарегистрировано 69 аварий. Из почти 70 ДТП 30 оказались с материальным ущербом. Еще в одном пострадали люди – два человека

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