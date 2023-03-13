За сутки снегопада во Владивостоке случилось почти 70 ДТП

В случае необходимости участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью полицию. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Гололедица и снежный накат – самая первая причина тяжелых аварий во время непогоды. И водителям, и, кстати, пешеходам, в ГИБДД Владивостока рекомендуют быть предельно осторожными. За сутки во Владивостоке зарегистрировано 69 аварий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из почти 70 ДТП 30 оказались с материальным ущербом. Еще в одном пострадали люди – два человека.

На момент написания материала во Владивостоке движение по-прежнему ограничено на спуске в районе улицы Капитана Шефнера, закрыт въезд в город для большегрузов. По центральным дорогам проезд в штатном режиме.

Специалисты рекомендуют водителям соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Как известно, тормозной путь на скользкой трассе увеличивается в несколько раз. Пешеходам тоже стоит это помнить. Еще одна просьба к автомобилистам: не оставлять транспорт у края проезжей части. В противном случае это мешает снегоуборочной технике, а значит, устранять последствия снегопада придется дольше.

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