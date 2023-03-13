СК проводит проверку из-за нарушения прав приморцев в получении земли по краевым программам

Ранее стало известно о дефиците участков для реализации краевых программ во Владивостоке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке по сообщению СМИ проводится доследственная проверка регионального Следкома по признакам преступления по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Предполагается, что права жителей на получения участков были нарушены, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на СУ СК РФ по Приморью.

– Размещены сведения о нарушении прав граждан при выдаче им земельных участков на территории города Владивостока в районе «Садгород», в том числе в рамках краевых социальных программ. <...> Проводится проверка, – уточнили правоохранители.

Вероятнее всего, речь об участках, на которых около 200 собственников построили частные дома. Площади планируют изъять ведомства, которые владели ими ранее. Отметим, конкретные нарушения выдачи в СК не назвали.

Напомним, ранее редакция сообщала, что дефицит земли для предоставления льготным категориям жителей во Владивостоке по краевому закону составляет более 3,5 тысячи участков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.