Земли не хватает как в городском округе, так и во всем крае. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В реестр жителей, подавших заявления о предоставлении бесплатных земельных участков в черте Владивостокского городского округа (напомним, такую возможность дает краевой закон, подписанный 11 лет назад), включено более 5,8 тысячи семей. В мэрии корреспонденту «КП» ответили, что предоставлено льготникам лишь 2,3 тысячи.

Дефицит «соток» для многодетных родителей превысил 3,5 тысячи участков. Как правило, землю берут, чтобы разбить небольшой садик или огород, иметь возможность отдыхать с детьми, либо построить жилье. К слову, на конец мая эта цифра составляла не более 3 тысяч – иными словами, спрос есть и растет, а предложения катастрофически не хватает.

В ноябре 2022 года региональные депутаты окончательно утвердили корректировки в законопроект о выдаче бесплатной земли – теперь вместо участка можно получить денежную компенсацию на ведение садоводства либо приобретение земли. На это в краевой казне предусмотрено более 100 миллионов рублей на 2023 год, но сумма вряд ли «покроет» потребность всех заинтересованных многодетных родителей города.

По тому же КЗ предусмотрены и участки для ветеранов труда, тыла, войны и инвалидов различных категорий. «КП» спросила и о том, насколько успешно реализован закон для этих льготников. Вот что рассказали в администрации:

– За период с мая 2019 года на 23 ноября 2022 года земельные участки предоставлены: инвалидам II и III группы – 62 человека, ветеранам труда – 121 человек, труженикам тыла – 74 человека, участникам Великой Отечественной войны и лицам, на которых распространяются льготы и гарантии участников Великой Отечественной войны – 67 человек.

Стоит отметить, из муниципальной собственности Владивостока «соток» дали существенно меньше. «Счастливчиками», у которых вышло добиться участка в черте городского округа на балансе мэрии, стали 2 инвалида II-III групп, 6 человек из категории ветеранов труда и тыла, 1 ветеран труда.

При этом полностью подсчитать дефицит земельных участков, на которые рассчитывают маломобильные жители Владивостока – нельзя. В администрации это объяснили тем, что закон не обязывает вести подобный реестр и напомнили, что льготники-инвалиды (а многие из этих жителей с трудом даже передвигаются) участок должны выбрать сами. Как уже писала «КП», вместе с этим необходимо также провести кадастровые изыскания, обследовать землю.

Напомним, редакция рассказывала о проблеме сообщества более чем 120 льготников, которые не могут получить участок по КЗ-90. В основном это ветераны и инвалиды труда. На момент публикации в распоряжении «Комсомолки» более 80 обращений многодетных семей, которые так и не получили участки.

Ранее Следственный комитет завел дело по факту превышения полномочий на экс-главу управления мунсобственности Армена Карапетяна, в СИЗО оказалась и бывшая вице-мэр Наталья Соколова, долгое время остававшаяся «главной по земле» в дальневосточной столице. До этого под суд пошли Юлия Толмачева (была депутатом ЗСПК) и Александр Андрюхин, экс-глава Большого Камня. Грубо говоря, по той же причине. Возможно, такие кадровые рокировки все же упростят реализацию краевого закона в будущем.

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