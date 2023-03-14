Александр Хант. Фото: Руслан НОВИКОВ

Во Владивостоке продолжаются съемки трагикомедии Александра Ханта, режиссера лент «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонье»). Картина с рабочим названием «777» – экранизация одноименной повести Кирилла Рябова, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Команда проекта раскрыла, что съемки стартовали в дальневосточной столице 1 марта и продлятся до 1 апреля. Коммерческие компании «Дабл» и Mosaic Films поддержит Минкульт РФ и Фонд развития российского кинематографа «Кинопрайм». Как уже писала редакция по итогам встречи с режиссером, главный герой ленты – провинциальный мужчина, который живет с нелюбимой женой и еще более нелюбимым пасынком. Местом действия станет некий Город N, который расположен в 200 километрах от Артема. Съемочные павильоны организовали во Владивостоке: для этого Хант и команда нашли неотремонтированные квартиры с эстетикой 2010-х годов. Сюжет развернется после трагедии на АЭС Фукусима.

Ранее в сети оказались кадры со съемок одного из эпизодов ленты. Команда проекта скинула автомобиль со скалы в пригороде Владивостока, что запечатлели очевидцы.

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