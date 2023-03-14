В Приморье нерадивого отца отправили за решетку

Мужчина задолжал 450 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье за решетку отправили отца, который злостно уклонялся от уплаты алиментов. Ранее его приговорили к 90 часам обязательных работ, но должных выводов мужчина не сделал. К этому времени долг составил уже 450 тысяч рублей.

Так как должник не приступил к исполнению судебного решения, а также не принял меры к погашению образовавшейся задолженности, ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять месяцев. К слову, на содержание несовершеннолетнего ребенка требовалось отдавать ¼ части всех видов дохода, но это показалось слишком много для горе-отца.

«Комсомолка» подготовила материал о том, как получить алименты на ребенка с бывшего мужа в 2023 году. Размер алиментов чаще всего определяется как доля заработка родителя. На одного ребенка надо выплачивать четверть дохода, на двух детей – треть, на трех и более – отдавать половину. Но если у человека нет постоянной работы или иного источника дохода, то, как рассказали «КП» в Верховном суде, назначают выплаты, равные прожиточному минимуму в регионе, где живет ребенок. В среднем по стране эта сумма составляет 9603 рубля.

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