Яркая чиновница отказалась баллотироваться на пост главы округа в Приморье из-за недовольства жителей

Фото: Telegram-канал Екатерины Ванниковой

Чиновник Ольгинского округа Екатерина Ванникова заявила об отказе баллотироваться на пост главы муниципалитета, сейчас она занимает должность врио, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, уточнив, что пост могут занять более достойные кандидаты. Известно, что Ванникова вызвала недовольство жителей: часть из них высказывались нелестно о профессиональной компетенции чиновницы.

– И теперь у тех групп лиц, которые имеют альтернативный взгляд на развитие округа появится ещё одна возможность выдвинуть своего достойного кандидата на следующий конкурс. Таким образом, у Думы округа появится возможность выбора наиболее компетентного и достойного главы Ольгинского округа, – написала Ванникова.

По информации источников «КП», близких к ситуации, недовольства связаны с покупкой администрацией округа служебного автомобиля премиум-класса за более чем 3,5 миллиона рублей, в то время как муниципалитет серьезно пострадал от снегопада. Жители нуждались в компенсациях. Тем не менее у Екатерины Ванниковой нашлись и многочисленные сторонники, которые считают ее достойным кандидатом. Известно, что чиновница отрабатывала многие ЧС лично в командировках в удаленные уголки округа. Врио главы часто появлялась на голубых экранах вместе с губернатором Олегом Кожемяко, Некоторые избиратели называют ее «яркой» кандидатурой.

– Зачем, что за глупое решение, я думаю, вы должны сделать ваш округ лучше и только у вас получится, – написала жительница Ольгинского округа в комментариях.

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