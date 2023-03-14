«Это сущий кошмар, там труп»: минимум три авто попали в массовое ДТП в Приморье

Фото: принтскрин видео

В Приморье произошла массовая авария на трассе между Большим Камнем и Фокино. Последствия ДТП попали на видео, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Судя по рассказам очевидцев трагедии, пострадали как минимум три автомобиля: многотонник, грузовик и легковой автомобиль. Кабина одного из большегрузов разбита «всмятку»: судя по кадрам, водитель этого транспортного средства погиб. Труп замечен в видеокадрах, сделанных проезжавшими мимо водителями.

Цистерна улетела в кювет с дороги. О других пострадавших информации пока нет, на месте аварии собралась пробка. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД УМВД.

Ранее смертельная авария произошла на пешеходном переходе в Фокино. Погибла 20-летняя девушка. Машина двигалась на полной скорости.

ОБНОВЛЕНИЕ 14:03.

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что пострадало три автомобиля. Водитель грузовика Toyota Dyna, считают в УГИБДД УМВД, вероятно, выехал на встречную полосу и столкнулся c Mitsubishi Fuso и Toyota Prius.

Водитель Dyna застрял и погиб в деформированной кабине, его деблокируют из салона. Травмы получил и пассажир большегруза.

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