В смертельном ДТП в Фокино погибла 20-летняя девушка

Водитель был трезвый. Фото: gorod_vl

Ужасная трагедия произошла в районе автовокзала в Фокино. Утром 20 ноября местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу, часть машин ее пропустила, когда она дошла до середины дороги, на полной скорости ее сбила Toyota Corolla. Пострадавшая получила тяжелейшие травмы и позже скончалась в больнице.

Источник, приближенный к этой ситуации, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», что погибшей было 20 лет. Ее личность удалось установить благодаря банковской карте, которая была за чехлом телефона, так как документов при себе у девушки не было. Водитель 56-го года рождения был трезвым за рулем. Уголовного дела ему не избежать. Также местные жители в городском чате сообщают, что девушка была в положении, но других подтверждений этому, помимо слов горожан, больше нет.

Напомним, «Комсомолка» также писала о печальной аварии в Партизанске. Водитель седана сбил женщину с ее 4-летним ребенком. Ужасающие детали сообщили очевидцы: на опубликованных в соцсетях кадрах вокруг тел столпились люди и сотрудники ГИБДД. Женщина скончалась, ребенка сначала забрали в реанимацию, но, по предварительным данным, он погиб.

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