В Приморье завели дело на главу банды, 20 лет обиравшей бизнесменов и жителей края

Фигурант создал устойчивую вооруженную банду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае возбудили уголовное дело на криминального авторитета, чья банда уже 20 лет обирает бизнесменов и жителей региона. 41-летнего главаря преступной группировки из Хасанского района подозревают в бандитизме, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По версии следствия, злоумышленники работали с 2003 года и по настоящее время. Они вымогали деньги, нападали на предпринимателей с огнестрельным оружием, которые им не угодили. Как стало известно «КП», меру пресечению подозреваемому выбирать не нужно – Данияр Шанов уже отбывает пятилетний срок по статье о хулиганстве.

– Фигурант создал устойчивую вооруженную группу (банду) и руководил ею, при этом для участия в банде и в совершаемых ею нападениях привлек своих знакомых, которые входили в структурные подразделения организованной группы и в течение длительного времени поддерживали между собой тесные отношения, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Приморского края.

В настоящее время устанавливаются все эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники региональной федеральной службы безопасности.

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