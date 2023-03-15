Уже началось: жительница Приморья нашла у себя страшного паразита в волосах

С паразитом женщина столкнулась на прогулке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Уссурийска предупредила приморцев, чтобы они были куда внимательнее во время прогулок. Холода отступают, просыпаются клещи, так женщина обнаружила у себя в волосах маленького кровопийцу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Успела вовремя снять с головы. Гуляла с собакой, а он упал прямо на голову, но видимо запутался в прическе.

Да, приморцам стоит помнить, что теплые весенние дни приносят с собой не только хорошую погоду, но и пробуждение клещей. А эти паразиты в свою очередь могут заразить людей энцефалитом.

Клещ. Фото: t.me/vopros_ussur

Кстати, несмотря на то, что снег не оттаял, эти вредные насекомые вышли из спячки прямо по расписанию. Судя по многолетним наблюдениям, первые клещи в Приморье просыпаются во второй половине марта. По версии специалистов, комфортная для активности маленьких кровососов температура - 2,5-3,5 градуса тепла, а столбики термометров в последнее время балуют жителей края отметками со знаком плюс.

Дабы избежать укуса паразита носите закрытую одежду, пользуйтесь различными спреями и мазями от насекомых. Обязательно носите головной убор и не забудьте сделать прививку от энцефалита.

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