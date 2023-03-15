Два землетрясения зафиксировали на юге Камчатки за сутки

Вид на Петропавловск. Фото: Мария КАЮРОВА

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке вечером накануне, 14 марта. Вслед за ним спустя несколько минут зафиксировали еще один толчок (3,8), сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на краевой филиал ЕГС РАН.

Расстояние эпицентра от Петропавловска-Камчатского составило 194 километра, а глубина очага – 15 и 33 километра под землей соответственно. Большая часть жителей юга Камчатки заявили, что не почувствовали землетрясение, однако некоторые сообщили, что ощутили толчки.

Ранее «Комсомольская правда» писала о прогнозе голландского ученого (предрекшего разрушения в Турции), который опровергли российские сейсмологи. При этом на Камчатке за минувший месяц зафиксировано до шести землетрясений, три из них были с магнитудой 6,1. Пока что в ЕГС РАН уверяют, что ситуация под контролем.

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