Специалист РАН прокомментировал «неординарность» землетрясения на Камчатке магнитудой 6,1

Вид на Петропавловск-Камчатский. На дальнем плане – вулкан Корякский. Фото: Мария КАЮРОВА

Землетрясение, произошедшее на Камчатке накануне, 8 марта, встревожило некоторых людей. За 30 календарных дней это уже третье подобное явление магнитудой 6,1. В новых медиа и СМИ распространяется комментарий ученого, из которого ясно – это было неординарное событие. «Комсомольская правда – Дальний Восток» пообщалась с кандидатом физико-математических наук, директором Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данилой Чебровым и узнала, так ли случившееся землетрясение необычно.

Мы писали, что подземные толчки хорошо ощущались в Северо-Курильске и на северо-востоке Петропавловска-Камчатского. Вскоре после природного события на сайте радио «Говорит Москва» появился комментарий главного научного сотрудника Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, завлабораторией сейсмической опасности Алексея Завьялова:

– Магнитуда 6,1 для Камчатки – это уже не совсем ординарное событие. Там есть места, где землетрясения происходят не поодиночке. Местные сейсмологи эти места знают.

Высказывание быстро разлетелось по социальным сетям и продолжает тиражироваться спустя сутки. Как нам рассказал руководитель ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров, ученый «ничего этакого не сказал»:

– Действительно, такие события происходят не каждый день. Раз или два в год, например. Поэтому не совсем ординарное. Но вообще это весьма умеренное землетрясение для Камчатской сейсмоактивной зоны и особого опасения не вызывает.

Максимум, что могло произойти вечером в среду, это, условно, падение цветочного горшка с подоконника. Никаких разрушений не было, извержений за явлением не последовало. Не исключено, что это мог быть форшок – предвестник более сильного землетрясения. Однако пока ничего больше не происходило, а стопроцентных методов идентификации подобных событий еще не существует.

– На Камчатке всегда надо ожидать сильного землетрясения, потому что они тут в принципе возможны. Мы за этим внимательно следим, и если действительно есть основания, то передаем сведения в МЧС, а уже ведомство правильно оповещает население. Пока же все спокойно, ничего не предвещает беды, можно... да и не нужно паниковать. Ознакомьтесь с памяткой спасателей, узнайте, где ближайший пункт сбора, вспомните всю последовательность действий.

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