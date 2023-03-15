Торговые центры «Гранд» и «Союз» должны снести во Владивостоке в течение 6 месяцев

Рынок на Спортивной был одним из самых больших на Дальнем Востоке. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Два популярных торговых центра «Гранд» и «Союз» на Спортивной во Владивостоке должны снести в течение шести месяцев, так как объекты признаны незаконными постройками. Суд апелляционной инстанции не удовлетворил жалобу ответчика, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Еще в марте 2022 был удовлетворен иск прокурора о признании торговых центров незаконно возведенными зданиями. В течение 6 месяцев их должны были снести, но затянулись апелляционные разбирательства. Недавно силовые структуры обошли район на Спортивной и расклеили уведомления о необходимости прекратить эксплуатацию зданий. Наконец, накануне девятый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе прошлое решение. Здания должны снести в ближайшие полгода.

Известно, что ООО «Буше», владеющая объектами, была учреждена Александром Ясиным, ныне находящемся в СИЗО по подозрению в управлении преступной группировкой. Как редакция уже сообщала, родственники криминального авторитета не теряют надежды построить новый мегацентр во Владивостоке.

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