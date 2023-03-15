Участвующий в спецоперации депутат из Владивостока вывел бойцов из-под минометного обстрела

Виктор Тарабарин. Фото: Дума Владивостока

Известный в Приморье депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин попал под минометный обстрел в зоне СВО. Ему удалось вывезти раненых солдат из очага огня, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на парламент краевой столицы.

Депутат был призван в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. В беседе с «КП» Тарабарин заявил, что не боится и готов отдать долг Родине. Не соврал: ему удалось вывести группу раненых бойцов, включая офицера. Серьезных травм мужчина не получил. Напомним, ранее он служил в ВДВ, был заместителем командира разведывательного взвода, к тому же, кандидат в мастера спорта.

За проявленные героизм и мужество Тарабарин получил ведомственный знак Минобороны РФ – медаль «За боевые отличия». Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала о том, что будет с мандатом депутата на время его отсутствия. Выяснилось, что специальные помощники продолжат работать от лица Тарабарина, статус будет закреплен.

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