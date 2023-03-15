По проезжей части Владивостока скачут ничейные пони

Фото: принтскрин видео

Очевидица поделилась кадрами странного рандеву во Владивостоке. По проезжей части в районе Чуркина во Владивостоке скачут лошади, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Что происходит в нашем городе... В сторону Окатовой, – рассказала жительница в социальных сетях.

Судя по кадрам, перед женщиной оказались пони – можно предположить, что копытные убежали из-под чьей-то опеки. Местные шутят, что малыши тестируют очистку дорог города после минувшего снегопада.

Разумеется, это далеко не первый подобный случай для дальневосточной столицы. Ранее редакция рассказывала о судьбе лошади Сони. Животное хотели пустить на колбасу, но в итоге она посещает SPA-процедуры во Владивостоке. Подробнее о судьбе Сони можно прочесть в отдельном материале «Комсомольской правды».

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