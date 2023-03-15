Озеро в приморском городе станет частью местного Лас-Вегаса

Фото: КРПК

Немецкая компания Obermayer показала макет-план проекта по расширению игорной зоны «Приморье» в бухте Муравьиная. В амбиции властей и коммерческих структур входит создание развлекательного курорта, где азартные игры станут опцией и далеко не единственным досугом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Главной точкой притяжения должно стать озеро Черепашье в Артемовском городском округе. Общая площадь водоема – около 40 гектаров с прилегающими территориями, к тому же является памятником природы. По заверениям экспертов, природный ландшафт будет учтен при строительстве курорта.

Предполагается три вида променада: деревянная экотропа вокруг озера, видовые платформы на воде для прогулок по водной территории, а также деревянные пирсы с возможностью аренды лодок и водного оборудования для рыбалки и для прогулок на воде.

– На берегу планируется строительство ботанического сада с элементами музея. Предусмотрена велосипедная дорожка, которая соединится с главной велотропой курорта. Рядом эксперты предложили строительство колеса обозрения, – сообщили в Корпорации развития Приморского края.

В Obermayer подчеркнули, что с аттракциона откроется исключительный вид на ландшафт. Напомним, мастер-план все еще находится на согласовании. Итоги разработки представят в середине 2023 года. Ранее мы писали о том, что в ТРК «Приморье», в свою очередь, появится и огромный отель на 2,7 гектара земли.

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