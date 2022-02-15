В приморском Лас-Вегасе появится огромный отель на 2,7 гектара земли

Предварительный проект одного из участков игорной зоны. Фото: КРПК

Гостинично-курортный комплекс с приличной стоимостью проекта в 1,7 миллиарда рублей появится в Приморье. Соглашение заключили еще на полях Восточного экономического форума осенью во Владивостоке. Комплекс появится на территории интегрированного развлекательного курорта "Приморье", сообщили в Корпорации развития Приморского края.

Работы по возведению начнутся уже в 2022 году, известно, что гостиницы курорта будут располагать шестью тысячами номеров. Запуск при этом позволит создать 190 рабочих мест.

За десять лет реализации в государственный и муниципальный бюджет налоговые поступления составят порядка 150 миллионов рублей. Всего же объем инвестиций в туристический кластер бухты Муравьиной (куда и входит ИРК) достиг более 20 миллиардов рублей. В проект входят и объекты игорной зоны.

Напомним, силами КРПК и подрядчиков в Муравьиной развивается зона "Приморье" (она создана еще в 2011 году). Международное казино уже окупило государственные расходы на него еще в 2021 году, как рассказывала глава АО "КРПК" Ольга Сун-жаю. Как уже писала "Комсомолка", под казино и отель решили вырубить еще 17 гектаров леса летом 2021 года. Отметим, что всего гостиничных комплексов будет 12 - на 263 гектара земли.

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