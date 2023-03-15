Во Владивостоке водителям запретят въезд на Семеновскую площадь

Водителям придется искать другие маршруты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке планируют реконструировать транспортно-пересадочный узел Семеновской площади. Из-за этого въезд для личных автомобилей запретят, а водителям придется искать другие маршруты. Об этом рассказал представитель ЦОДД Никита Рогулин в эфире радио «Владивосток FM».

Он также добавил, что на перекрестке Семеновской и Алеутской в скором времени появятся удобные и безопасные платформы для посадки и высадки пассажиров. Это позволит превратить «асфальтированный круг» в организованное пространство. Им наконец смогут эффективно воспользоваться пешеходы и пассажиры общественного транспорта. Машины на облагороженную территорию попасть больше не смогут.

Впрочем, автомобилистам предложили альтернативу. В качестве «объездной» специалист предложил использовать трассу от стадиона «Динамо» по Семеновской улице к Океанскому проспекту.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Владивосток» писала о том, что Центр организации дорожного движения работает над проектом реконструкции дорожной сети в районе Второй Речки. Территорию на одном из участков реконструируют, чтобы решить проблему узкой проезжей части и большой загруженности дороги от кольца Багратиона до перекрестка с улицей Адмирала Горшкова.

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