Облачная и теплая погода ожидается в Приморье в четверг, 16 марта

Возможны небольшие осадки.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
16 марта погода в Приморском крае будет зависеть от фронтальных разделов. Регион накроют осадки. Днем из-за тропосферной ложбины будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный, +2…+7°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, до сильного. Температура воздуха +3…+5°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного, +9°C.
В Находке днем так же, как и в других городах. Осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Воздух прогреется до +6°C.
Из-за резкого перепада температур Владивосток третий день утопает в пробках. Утром в четверг дороги оказались во льду. Участки со сложным рельефом, согласно сервису 2ГИС, сковали заторы.
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