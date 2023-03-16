Ситуация на дорогах довольно печальная. Фото: Ярослав ЮРИН

Утро 16 марта в городе у моря началось с мощных заторов. Пробки на дорогах Владивостока стремятся к максимальной отметке. Дорожная карта окрашена в красный практически во всех районах Владивостока.

– Выехал сегодня пораньше, но, видимо, многие так решили. БАМ просто стоит, за полчаса проехал 50 метров, давно такого не припомню, – жалуются читатели «КП – Владивосток».

Заторы почти максимальные. «Яндекс.Прбки».

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», загруженность дорог сейчас оценивается в 9 баллов. Затором скован Первомайский район. С движением сложно на Харьковской, Балтовской, Олега Кошевого. Далее пробка растягивается до Ленинского района. Здесь скованы Золотой мост, Суханова, Всеволода Сибирцева.

Подъем на Тунгусскую затруднен. Фото: dpskontrol_125rus.

В сторону центра медленно движется транспорт на 3-й Рабочей, Народном проспекте, Военном шоссе. Не лучше обстоят дела и на протяжении всего проспекта 100-летия Владивостока. В пробки погрузились Нейбута, Фадеева, Луговая, Спортивная, Борисенко. В другом конце города парализован район Эгершельда.

Пробка в сторону Рудневского моста и Баляева. Фото: dpskontrol_125rus.

Выпавший ранее снег в среду подтаял, но из-за перепада температур за ночь «каша» превратилась в лед. Особенно сложно автомобилистам даются спуски и подъемы, заезды в некоторые дворы. Напомним, ситуация на дорогах столицы Приморья не может нормализоваться после снегопада уже несколько дней. Помимо обилия ДТП каждое утро на этой неделе город сковывают 9-балльные заторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два дня подряд Владивосток парализуют 9-балльные пробки

Город утопает в ДТП, а его дворы – в слякоти (подробнее...)

14 марта дороги Владивостока сковали девятибалльные пробки

Колом стоят практически все главные трассы города (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.