Ситуация на дорогах довольно печальная.
Фото: Ярослав ЮРИН
Утро 16 марта в городе у моря началось с мощных заторов. Пробки на дорогах Владивостока стремятся к максимальной отметке. Дорожная карта окрашена в красный практически во всех районах Владивостока.
– Выехал сегодня пораньше, но, видимо, многие так решили. БАМ просто стоит, за полчаса проехал 50 метров, давно такого не припомню, – жалуются читатели «КП – Владивосток».
Заторы почти максимальные. «Яндекс.Прбки».
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», загруженность дорог сейчас оценивается в 9 баллов. Затором скован Первомайский район. С движением сложно на Харьковской, Балтовской, Олега Кошевого. Далее пробка растягивается до Ленинского района. Здесь скованы Золотой мост, Суханова, Всеволода Сибирцева.
Подъем на Тунгусскую затруднен. Фото: dpskontrol_125rus.
В сторону центра медленно движется транспорт на 3-й Рабочей, Народном проспекте, Военном шоссе. Не лучше обстоят дела и на протяжении всего проспекта 100-летия Владивостока. В пробки погрузились Нейбута, Фадеева, Луговая, Спортивная, Борисенко. В другом конце города парализован район Эгершельда.
Пробка в сторону Рудневского моста и Баляева. Фото: dpskontrol_125rus.
Выпавший ранее снег в среду подтаял, но из-за перепада температур за ночь «каша» превратилась в лед. Особенно сложно автомобилистам даются спуски и подъемы, заезды в некоторые дворы. Напомним, ситуация на дорогах столицы Приморья не может нормализоваться после снегопада уже несколько дней. Помимо обилия ДТП каждое утро на этой неделе город сковывают 9-балльные заторы.
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