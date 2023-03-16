Приморский СК обвинил в смерти подростка в заброшенном здании владельца старого клуба

Несчастный случай произошел осенью 2022 года. ФОТО: СУ СК по Приморскому краю

Приморский СК завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, в здании которого погиб 15-летний мальчик. Владелец заброшенного клуба обвиняется по 109 статье УК РФ – причинение смерти по неосторожности. В прошлом году в этом помещении обвалилась стена и придавила подростка.

Несчастный случай произошел осенью 2022 года, когда двое парней отправились на заброшенное здание в селе Некруглово. Ребята, как свойственно в таком возрасте для деревенских мальчишек, притащили туда кувалду и начали лупить по стенам. По версии СК, пацаны снесли не меньше пяти несущих каменных перегородок и ударили по стенкам уж точно больше пяти раз, из-за чего плита сорвалась и рухнула прямо на одного из них.

Ребята притащили кувалду и начали лупить по стенам. ФОТО: СУ СК по Приморскому краю

Виноват, считает следствие, владелец заброшки, который приобрел старый сельский клуб в аварийном состоянии на улице Дорожной и «не принял мер, препятствующих несанкционированном доступу» туда.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – отметили в ведомстве.

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