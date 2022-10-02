Место трагедии. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В воскресенье, 2 сентября, трагедия произошла в селе Некруглово Михайловского района в Приморье. Крыша здания нежилого дома внезапно обрушилась на двух юношей – 16 и 15 лет. Предварительные детали, которые привело следствие, удручающие. Вероятно, подростки сами виновны в ЧП.

Крыша рухнула от ударов. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального Следственного Комитета. Все произошло в небольшом строении на Дорожной в небольшом селе. Когда крыша рухнула, оба подростка получили серьезные травмы, и парень помладше, к сожалению, скончался. Неизвестно, дождался ли он приезда скорой помощи. Что же произошло?

В пресс-службе СК привели немногословные детали произошедшего. Следователи предварительно установили, что подростки сами разбивали стены заброшенного здания. Был их умысел игрой или они преследовали какой-то план – позже установят в правоохранительных органах.

– На месте происшествия работают следователи СК. Проведен осмотр, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего уже заведено.

Аналогичная история с таким же горьким финалом уже облетала регион в 2021 году. Летом подросток погиб в заброшенном здании во Владивостоке, после чего ответственность понес высокопоставленный полицейский.

Другая детская шалость привела к гибели 12-летней девочки. Группа ребят прогуливалась у железнодорожных путей и не услышали электричку.

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