Китай возобновил выдачу виз во Владивостоке

Китай, Циндао. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генконсульство Китая во Владивостоке возобновило выдачу виз для жителей Приморского края. С 15 марта желающие могут подать заявку на получение пропуска. Также на сайте учреждения объявлено о возможности безвизового посещения острова Хайнань и других городов.

Коррективы в визовую и въездную политику для иностранцев, прибывающих в Китай, вносятся с 2:00 по Владивостоку 15 марта 2023 года.

Теперь гражданам России разрешен въезд в страну по визам с неистекшим сроком действия, которые были выданы до 28 марта 2020 года. Также возобновляется работа аккредитованных российских компаний, занимающихся рассмотрением и выдачей различных типов разрешений для въезда в Поднебесную и приграничных визовых агентств по рассмотрению и выдаче различных типов приграничных виз, отвечающих установленным законом основаниям.

В том числе становится доступным безвизовый въезд на остров Хайнань, въезд круизных лайнеров в Шанхай, в Гуандун для групп иностранцев из Гонконга и Макао. Написать заявление на получение документа можно на улице Крыгина, 3. Здесь располагается офис консульства. Он работает с 10:00 до 12:30 в понедельник, вторник, среду и четверг.

Отметим, что ранее руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский рассказал в интервью «КП – Владивосток», что дешевые безвизовые поездки из Приморья в Китай возобновятся не раньше лета 2023 года. Пока попасть, например, в любимый жителями края Суйфэньхе можно только получив визу. До 15 марта их выдавали дальневосточникам в Хабаровске.

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