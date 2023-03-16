В Приморье контрабандисты попытались вывезти за границу вид ценной рыбы на 11 миллионов рублей

Контрабандистам грозит от трех до семи лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье задержали группу контрабандистов, которая под ложными документами вывозила рыбу за границу. У браконьеров изъяли почти 70 тонн судака стоимостью более 1 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Злоумышленники покидали пределы страны через пункт пропуска «Краскино» в зоне деятельности Уссурийской таможни. Приморская транспортная прокуратура признала законным возбудить уголовное дело по факту контрабанды крупной партии рыбы. К тому же судак относится к стратегически важным ресурсам. Нарушителям закона грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в Приморье сорвалась контрабанда на 30 миллионов рублей. Сотрудники Дальневосточной таможни раскрыли обман организации, занимавшейся нелегальной вывозкой леса за границу. Подозреваемые подали декларацию с неверными сведениями о производителе материалов, а также указали подставную фирму, которая не имела отношения к древесине, отправляемой за рубеж.

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