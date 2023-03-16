Житель Якутии, находясь в приморской исправительной колонии, обманул 54 человека почти на миллион рублей

Свою схему преступник проворачивал с лета 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заключенный исправительной колонии в Приморье – 27-летний уроженец Якутии – магическим образом обманул больше полсотни людей, находясь за решеткой. Ему предстоит вновь отправиться на скамью подсудимых, но уже в родных краях, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СК Республики Саха.

С июня 2022 года злоумышленник размещал на популярных сайтах объявления о сдаче квартир в аренду во Владивостоке и Якутске. Он просил у покупателей предоплату, а как только получал деньги, переставал выходить на связь. Стоит отметить, в большинстве учреждений ФСИН нельзя пользоваться ни смартфоном, ни компьютером – в СК не раскрыли, почему подобная техника оказалась у фигуранта.

– Преступная деятельность обвиняемого была задокументирована и пресечена сотрудниками МВД по Республике Саха (Якутия) и МУ МВД России «Якутское», после чего заключенного отправили в столицу региона, – сообщили в ведомстве.

От действий афериста пострадали 54 человека. В его отношении заведено уголовное дело по 159 статье Уголовного кодекса РФ (мошенничество), ему грозит минимум еще два дополнительных года лишения свободы.

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