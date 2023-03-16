Глава Приморья попросил Сергея Шойгу помочь с проблемой жителей, получивших иски об аннулировании прав на землю

Министр обороны РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Приморья Олег Кожемяко, объявивший накануне, 15 марта, о желании помочь жителям пригорода Владивостока, обратился к министру обороны России Сергею Шойгу для решения вопроса. В письме губернатор попросил урегулировать конфликт, связанный с иском военного ведомства, который аннулирует права тысячи человек на земельные участки в районе Садгорода, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Кожемяко заявил, что Сергей Кужугетович всегда на стороне людей и что вопрос, касающийся 300 семей, получивших иски, должен быть решен.

– Мы вместе с Росреестром, Роскадастром подготовим необходимые документы, чтобы проверить права на индивидуальные жилые постройки. Будем работать с инициативной группой, люди вам доверяют, – сообщил Олег Николаевич в своем Telegram-канале.

Как уже писала «Комсомольская правда», Минобороны РФ считает, что земли принадлежать ведомству на основании документов 1932 и 1929 годов: в районе Садгорода, например, расположен землеотвод Тихоокеанского флота, а на месте санатория был дом отдыха офицеров ВВС ТОФ. Кожемяко привлек инициативную группу жителей пригорода и заявил, что предварительные итоги встречи намекают на правоту приморцев в этом конфликте.

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