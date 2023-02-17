Олег Кожемяко вручил государственные награды приморским военнослужащим в зоне СВО

Губернатор вручил ордена Мужества и медали «За отвагу». Фото: правительство Приморского края.

Губернатор Приморского края отправился в зону СВО, чтобы доставить туда партию спецтехники и снаряжения для наших бойцов. Также он вручил им государственные награды. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

– Родина и президент России высоко оценили вас за ваши подвиги, за проявленные мужество и героизм. Вы снискали уважение, боевую славу, являетесь примером стойкости и мужества для всех наших Вооруженных Сил и для тех граждан, чей покой вы охраняете. От всей души вас поздравляю, желаю здоровья, воинской удачи, чтобы она никогда вас не покидала, и, конечно же, победы», – сказал Олег Кожемяко, вручая ордена Мужества и медали «За отвагу».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что приморским военнослужащим привезли новую партию квадрокоптеров, прицелов, тепловизоров и прочего снаряжения. В будущем планируется поставка материалов для взводных опорных пунктов: доски, техника, карандаши-бревна.

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