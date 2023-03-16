Во Владивостоке экскватор съехал с косогора, его засыпало песком

Все произошло на Адмирала Горшкова, 85. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Очевидцы во Владивостоке прислали кадры с Адмирала Горшкова, 85, где спецтехника ведет работы вблизи строящейся многоэтажки. Один из экскаваторов с водителем внутри кабины упал с косогора, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Речь идет об участке возле объездной трассы, где возводят многоэтажку. Очевидцы подчеркнули, что водитель не пострадал. По словам местных жителей, экскаватор упал в 17:00. Работы по эвакуации, по предварительной информации, завершены. С водителем все хорошо.

«КП» обратилась за комментарием в мэрию, чтобы узнать подрядчика и детали инцидента.

Напомним, с учетом ландшафта во Владивостоке такие случаи – не редкость. В ночь на 8 марта автовоз, груженный иномарками, рухнул с косогора на Адмирала Смирнова и разбил пять автомобилей. Представители компании-владельца рассказали, что груз застрахован, однако детали ЧП до сих пор вызывают вопросы.

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