В пятницу, 17 марта, во Владивостоке потеплеет до семи градусов

В Приморском крае на погоде скажется высотная ложбина. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 17 марта, во Владивостоке воздух прогреется до +4…+7 градусов Цельсия, ветер порывистый юго-западный. По данным Примгиромета, осадков не предвидится. Ночью все еще сохранится минус: 0…-3 °C.

В Приморском крае на погоде скажется высотная ложбина. Ночью в центральных районах будет идти небольшой снег, похолодает на 1-3 градуса. Днем температура вновь возрастет до значений 16 марта.

Синоптики отмечают, что в четверг в центральной части региона смещение холодная тропосферная ложбина сместится, пройдет небольшой снег. Максимальная температура составит +2…+7 °C, при снеге около – 0 °C. При этом во Владивостоке наблюдается переменная облачность, осадков не будет.

Напомним, что из-за перепадов температур и снегопада, который обрушился на Владивосток с воскресенья по понедельник, в городе массово бьются автомобили. Начиная со вторника по утрам дороги ДВ-столицы сковывают пробки.

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