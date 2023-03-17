Два большегруза столкнулись в центре Владивостока

ФОТО: ТГ-канал vlad_ork

На улице Нижнепортовой в районе Морского вокзала во Владивостоке столкнулись самосвал и большегруз. Авария произошла в пятницу утром. Проезд по дороге оказался заблокирован, на месте работает полиция, сообщает «КП – Владивосток».

По словам очевидцев два высокогабаритных авто не смогли разъехаться на узком участке трассы. Дело в том, что в какой-то момент водителю полуприцепа стало плохо. Он свернул на встречку и врезался в цементовоз. Состояние водителей после ДТП не уточняется.

ФОТО: ТГ-канал vlad_ork

Сейчас, скорее всего, машины уже отогнали. Но, согласно онлайн-картам, на этом участке все равно затруднено движение.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что в городе из-за гололеда произошла массовая авария. На улице Красного знамени столкнулись минимум пять автомобилей. Они поочередно скатывались с косогора, врезаясь друг в друга. Позднее проблемный участок почистили.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.