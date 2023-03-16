Службы во Владивостоке расчистили от снега участок, где произошло массовое ДТП

Фото: СГТ

Службы во Владивостоке, в частности расчистили от снега дорогу в районе гостинок на Красного Знамени. В районе дома 133/1 минувшим утром 16 марта произошло массовое ДТП, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МБУ «Содержание городских территорий».

По периметру прошлась спецтехника. Последствия снегопада на этом участке устранены.

Напомним, минувшим утром на заледеневшем спуске произошла серьезная авария, которая началась с бокового столкновения. Пострадали пикап, легковушки, джип. Проехать участок было невозможно еще пару часов – дорога на онлайн-картах окрасилась в красный, пока участники ДТП ждали сотрудников ГИБДД.

Уже третий день Владивосток сталкивается с пробками на дорогах, которые доходят до 8-10 баллов. В мэрии заверили, что сброшены все силы на расчистку проезжей части.

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