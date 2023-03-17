Выяснилось, кого коснется повышение тарифов ЖКХ на 6% во Владивостоке

Приведены уточнения очередного перерасчета тарифа. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ходе собрания Общественного совета по вопросам ЖКХ в очередной раз подняли вопрос индексации тарифа на содержание жилья. Как сообщил глава Владивостока Константин Шестаков, повышение составит 6% и коснется тех, кто проживает в квартирах по договору социального найма, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Тариф, считают в управлении содержания жилищного фонда, не соответствует объективным затратам на обслуживание, поэтому и принято подобное решение – в соответствии с прогнозами по инфляции. Мэр уточнил, что индексация коснется не всех. По словам главы фонда Григория Пейхвассера, муниципальный тариф применяется только в тех случаях, когда собственники не утвердили свой собственный тариф.

Прошлая индексация в Приморье введена с 1 июля. Фактический рост платы за ЖКХ не должен превышать уровень инфляции и составит 4,5% с допустимым отклонением в 2,6%.

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