Что происходит: центр Владивостока заблокирован эвакуаторами и ДПС, люди перебегают дорогу

Пробка собралась на Суханова. Фото: КП – Владивосток

Центр Владивостока скован затором, в районе улицы Суханова собралась огромная пробка. Lexus, вероятно, скатился с кузова эвакуатора на участке вблизи пешеходного перехода, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Очевидцы поделились кадрами с участка, на котором, к слову, собралась огромная пробка. Люди перебегают через пешеходный переход. Прибыл второй эвакуатор с краном, чтобы оказать помощь. Владелец джипа пока не известен. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, вечером накануне, 18 марта, ЧП произошло с экскаватором во Владивостоке на Адмирала Горшкова. Транспорт скатился с косогора с водителем внутри.

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