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НовостиВладивосток17 марта 2023 5:11

Что происходит: центр Владивостока заблокирован эвакуаторами и ДПС, люди перебегают дорогу

Дорогостоящий автомобиль скатился с эвакуатора в центре Владивостока, собралась пробка
Ростислав САХАЛИНОВ
Пробка собралась на Суханова.

Пробка собралась на Суханова.

Фото: КП – Владивосток

Центр Владивостока скован затором, в районе улицы Суханова собралась огромная пробка. Lexus, вероятно, скатился с кузова эвакуатора на участке вблизи пешеходного перехода, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Очевидцы поделились кадрами с участка, на котором, к слову, собралась огромная пробка. Люди перебегают через пешеходный переход. Прибыл второй эвакуатор с краном, чтобы оказать помощь. Владелец джипа пока не известен. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, вечером накануне, 18 марта, ЧП произошло с экскаватором во Владивостоке на Адмирала Горшкова. Транспорт скатился с косогора с водителем внутри.

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