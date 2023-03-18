Солнечный и теплый день ожидается во Владивостоке в субботу, 18 марта

На небе малооблачно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 18 марта, погоду в Приморье определяет высотная ложбина. Днем северную часть края накроют небольшие осадки. Ветер юго-западный, умеренный до сильного, в отдельных районах сильный. Температура воздуха 0…+10°C.

Во Владивостоке малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. +6…+8 градусов тепла.

В Уссурийске переменная облачность, дождя не будет. Ветер южный, днем до сильного. Воздух прогреется +8…+10°C.

В Находке переменная облачность, также без осадков. Ветер, юго-западный, западный умеренный.Температура воздуха +5…+7°C.

Ранее «КП – Владивосток» публиковала прогноз погоды на выходные. Так, по данным Примгидромета, в воскресенье осадки в Приморье будет теплая и ясная погода стрелки термометров вырастут 1-5 градусов выше субботних значений.

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