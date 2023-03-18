Советник посольства Литвы Лабутис прибыл во Владивосток

Возле аэропорта советника встретили активисты с плакатами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Советник посольства Литвы прибыл во Владивосток, чтобы посетить город, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на РИА Новости. Официальных встреч Угнюс Лабутис не планирует и собирается заселиться в ближайшее время в местном отеле.

Возле аэропорта советника встретили активисты с плакатами. Они выразились против приезда Лабутиса в Приморье. По словам одного из демонстрантов, Литва поставляет на Украину оружие, что категорически неприемлемо для России. В ответ на это Лабутис заявил, что каждый имеет право на собственное мнение.

Отметим, что это уже второй за две недели визит европейских дипломатов во Владивосток. В начале марта в столицу Приморья прибыла посол Великобритании в России Дебора Броннерт. Позже стало известно, что она прилетела почтить память погибших в Первой мировой войне солдат британской армии.

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