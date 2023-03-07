Британский посол прибыла во Владивосток, но не для встречи с местными властями

Посол прилетела во вторник, 7 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В социальных сетях появилась информация, что во Владивостоке прилетела посол Великобритании в России Дебора Броннерт. Пока что точная цель ее визита в столицу Приморья неизвестна, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам приморцев, посол прилетела из Москвы посмотреть город, а также посетить кладбище чехословацких легионеров. В пресс-службе краевого правительства рассказали, что встреча местных властей с Деборой Броннерт не запланирована, а в МИД ответили, что это частный визит.

Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко готов показать папе римскому красоты нашего края. Понтифик хочет посетить национальный парк «Земля леопарда», также он может побывать в Дальневосточном морском заповеднике.

Кстати, ранее папа римский стал хранителем леопарда Leo 252M и назвал его Мартин Фьерро в честь главного героя одноименной аргентинской поэмы.

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